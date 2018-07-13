Сегодня из-за терактов в Пакистане погибли по меньшей мере 90 человек

Еще около 150 человек получили ранения и доставлены в больницы города Кветта.

В результате двух терактов во время предвыборных мероприятий в Пакистане, совершенных в пятницу, 13 июля, погибли не менее 90 человек.

По обновленным данным, по меньшей мере 85 человек погибли в городе Мастунг в провинции Белуджистан на западе страны, сообщил министр здравоохранения провинции Фаиз Какар, передает Deutsche Welle.

Смертник подорвал себя на митинге кандидата в депутаты парламента страны, на котором присутствовали до тысячи человек.

Как добавил Какар, еще около 150 человек получили ранения и доставлены в больницы города Кветта, сообщает агентство dpa. Погиб также и кандидат в депутаты Навабзада Раизани.

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В округе Мастунг в провинции действуют подразделения двух террористических группировок: "Исламского государства" (ИГ) и "Лашкар-е Джангви".

Ответственность за нападение взяли на себя как ИГ, так и пакистанское ответвление "Талибана".

Утром в этот денья в городе Банну на севере страны во время выступления бывшего главы провинции Хайбер-Пахтунхва Акрама Дуррани взорвалась бомба. Погибли по меньшей мере пять человек, а около 30-ти получили ранения, некоторые из них, по словам врачей, находятся в критическом состоянии. Сам Дуррани остался невредимым.

Напомним, на этой неделе было совершено нападение во время предвыборного мероприятия в городе Пешаваре, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек.

25 июля более 100 миллионов избирателей в Пакистане должны выбрать новую нижнюю палату парламента - Национальную ассамблею, а также региональные парламенты. Избирательная комиссия попросила военных обеспечить охрану выборов и предвыборных мероприятий. Для этого должны привлечь около 370 тысяч силовиков.