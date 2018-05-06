В Пакистане совершено покушение на министра

Согласно информации, Икбал получил пулевое ранение.

В Пакистане на предвыборном митинге в районе Наровала в центральной провинции Пенджаб мужчина выстрелил в федерального министра планирования, развития и реформ Пакистана Ахсана Икбала.

Об этом сообщает Al Jazeera ссылаясь на заявление федерального министра внутренних дел Талала Чаудри.

Икбал получил огнестрельное ранение в плечо, когда из машины обратился к толпе.

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Сын Икбала Ахмад сообщил, что жизни раненого ничего не угрожает.

"Он находится в районной больнице Наровала, он в сознании и вне опасности", - сказал Ахмад Икбал.

Чаудри сообщил, что на месте нападения задержали одного человека. Ведется расследование.