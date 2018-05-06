В Пакистане совершено покушение на министра
В Пакистане на предвыборном митинге в районе Наровала в центральной провинции Пенджаб мужчина выстрелил в федерального министра планирования, развития и реформ Пакистана Ахсана Икбала.
Об этом сообщает Al Jazeera ссылаясь на заявление федерального министра внутренних дел Талала Чаудри.
Икбал получил огнестрельное ранение в плечо, когда из машины обратился к толпе.
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Сын Икбала Ахмад сообщил, что жизни раненого ничего не угрожает.
"Он находится в районной больнице Наровала, он в сознании и вне опасности", - сказал Ахмад Икбал.
Чаудри сообщил, что на месте нападения задержали одного человека. Ведется расследование.