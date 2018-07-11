Столтенберг ответил на критику Трампа: "войны научили нас тому, что вместе мы сильнее"

При этом генсекретарь НАТО заявил, что и «в эпоху Холодной войны страны НАТО вели торговлю с Россией».

Несмотря на разногласия по некоторым вопросам, члены НАТО должны сохранять единство.

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Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ответ на критику президента США Дональда Трампа относительно сотрудничества Германии и России в вопросе строительства газопровода «Северный поток-2», передает радио Свобода.

«НАТО – это альянс 29 стран, и между ними есть различия, разные взгляды и разногласия, и газовое соглашение между Россией и Германией (Северный поток-2 – ред.) такой вопрос, относительно которого есть разногласия. Но сила НАТО заключается в том, что, несмотря на эти различия, мы все готовы объединиться, чтобы защитить друг друга, потому что мы понимаем, что вместе сильнее, чем по отдельности. Думаю, что две мировые войны и Холодная война научили нас тому, что вместе мы сильнее», – сказал Столтенберг на рабочем завтраке с американским президентомперед началом саммита НАТО.

При этом генсекретарь НАТО заявил, что и «в эпоху Холодной войны страны НАТО вели торговлю с Россией».

Как сообщал УНИАН,Трамп выступил с критикой Германии по строительству газопровода. Он заявил, что Берлин попадает под контроль Москвы.