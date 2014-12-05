В Нью-Йорке задержаны десятки демонстрантов (фото, видео)

Полиция Нью-Йорка арестовала десятки человек в ходе продолжающихся второй день акций протеста, связанных с гибелью афроамериканца Эрика Гарнера при его задержании полицией.

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По данным газеты New York Times, в четверг вечером на улицы мегаполиса для участия в манифестациях вышли тысячи человек. В Бруклине была устроена "лежачая" акция: протестующие лежали рядом с муляжами гробов с фамилиями жертв полицейского насилия, сообщает РИА Новости.

"Мы собираемся очистить эту территорию, люди будут уходить в наручниках", — цитирует газета New York Time высказывание офицера полиции в адрес группы демонстрантов. В ответ из толпы послышались неодобрительные выкрики, в частности демонстранты задавали вопрос: "Вы поддерживаете полицейского, который убил Эрика Гарнера?"

В ходе протестов несколько раз перекрывалось движение по Манхэттенскому и Бруклинскому мостам, связывающим районы Бруклин и Манхэттен. На площади Таймс-Сквер манифестанты стоят рядом с полицейскими заграждениями и распевают лозунг: "NYPD (полиция Нью-Йорка) — ККК (ку-клукс-клан), сколько детей ты убила сегодня?" Именно на Таймс-Сквер в ночь на пятницу были задержаны несколько человек.

По данным издания, по меньшей мере 24 человека были задержаны после столкновения с полицией на 42-й улице. Стражи порядка также задержали десятки демонстрантов, собравшихся у паромной переправы Статен-Айленд Ферри, где совершаются регулярные рейсы между районами Нью-Йорка — Манхэттеном и Статен-Айлендом.