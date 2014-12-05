В Аризоне полицейский застрелил темнокожего, тянувшегося в карман за таблетками

Инцидент произошел в городе Финикс. Отмечается, что полицейский открыл огонь после того, как 34-летний Румэйн Брисбон потянулся в карману. Ожидая, что мужчина вытащит оружие, полицейский дважды выстрелил в грудь. Позднее выяснилось, что в кармане находились таблетки. В результате Брисбон скончался на месте, сообщает Газета.ру.

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Родственники погибшего заявили, что инцидент происходил на глазах многих свидетелей, и они намерены добиваться справедливости в суде.

В настоящее время в Нью-Йорке проходят масштабные демонстрации в поддержку погибшего Эрика Гарнера, темнокожего мужчины, который был задушен полицейским при задержании.