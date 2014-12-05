В Израиле взорвался нефтепровод: вылилось несколько миллионов литров нефти. Десятки пострадавших (фото)
В ночь на 4 декабря в пустыне Арава на юго-востоке страны произошла авария, нанесшая серьезный ущерб экологической ситуации в районе.
Тысячи кубометров нефти вылились из нефтепровода Эйлат — Ашкелон в округе Беэр-Ора и вытекли на шоссе №90, сообщает 9tv.co.il.
Как показывают предварительные результаты расследования, причиной утечки стал взрыв на нефтепроводе вследствие неосторожных ремонтных работ.
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Как сообщают израильские и иорданские СМИ, более 80 человек были госпитализированы, так как начали испытывать проблемы с дыханием.
Министерство экологии занялось разбирательством и уже заявило, что это одна из самых тяжелых аварий с точки зрения её последствий для экологии за всю историю государства Израиль, а восстановление природы и экологии в зоне происшествия займет месяцы, если не годы.