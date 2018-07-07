В Румынии на авиашоу разбился истребитель МиГ-21 (видео)

16:48, 07 июля 2018
Мир
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На место прибыли пожарные и другие экстренные службы / фото YouTube Obiectiv Ialomița

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны страны. Самолет взорвался, когда упал на землю. На телевизионных кадрах было видно пламя и густой дым.

Телеканалы цитировали свидетелей, которые говорили, что пилот, возможно, пытался избежать столкновения с толпой и вместо этого решил разбиться на соседнем поле.

ВИДЕО: YouTube Obiectiv Ialomița

В Минобороны сообщили, что причины катастрофы расследуются.

На авиашоу присутствовали около 4 тыс. зрителей.

Ранее в Польше разбился легкомоторный украинский самолет.

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Теги: #истребитель#авария#Румыния