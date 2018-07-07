В Румынии на авиашоу разбился истребитель МиГ-21 (видео)
16:48, 07 июля 2018Мир
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Самолет взорвался, когда упал на землю. На телевизионных кадрах было видно пламя и густой дым.
На место прибыли пожарные и другие экстренные службы / фото YouTube Obiectiv Ialomița
На авиашоу в Румынии потерпел крушение истребитель ВВС МиГ-21 Lancer, погиб 36-летний пилот.
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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны страны. Самолет взорвался, когда упал на землю. На телевизионных кадрах было видно пламя и густой дым.
Телеканалы цитировали свидетелей, которые говорили, что пилот, возможно, пытался избежать столкновения с толпой и вместо этого решил разбиться на соседнем поле.
ВИДЕО: YouTube Obiectiv Ialomița
В Минобороны сообщили, что причины катастрофы расследуются.
На авиашоу присутствовали около 4 тыс. зрителей.
Ранее в Польше разбился легкомоторный украинский самолет.
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