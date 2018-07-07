В Румынии на авиашоу разбился истребитель МиГ-21 (видео)

Самолет взорвался, когда упал на землю. На телевизионных кадрах было видно пламя и густой дым.

На авиашоу в Румынии потерпел крушение истребитель ВВС МиГ-21 Lancer, погиб 36-летний пилот.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны страны. Самолет взорвался, когда упал на землю. На телевизионных кадрах было видно пламя и густой дым.

Телеканалы цитировали свидетелей, которые говорили, что пилот, возможно, пытался избежать столкновения с толпой и вместо этого решил разбиться на соседнем поле.

ВИДЕО: YouTube Obiectiv Ialomița

В Минобороны сообщили, что причины катастрофы расследуются. На авиашоу присутствовали около 4 тыс. зрителей.

Ранее в Польше разбился легкомоторный украинский самолет.