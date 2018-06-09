В Польше разбился легкомоторный украинский самолет, есть раненые

21:02, 09 июня 2018
Мир
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Работа аэропорта была восстановлена / фото УНИАН

Об этом сообщает телеканал TVN24. Он разбился в аэропорту Жешув-Ясенка, заходя на посадку. Ранения получили три человека, находящиеся на борту.

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Один из пострадавших получил тяжелые травмы и был доставлен больницу вертолетом службы спасения.

Ранее в Ирландии самолет выбросил парашютистов и разбился.

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Теги: #Украина#самолет#Польша#крушение самолета