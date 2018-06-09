В Польше разбился легкомоторный украинский самолет, есть раненые
21:02, 09 июня 2018Мир
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В результате аварии пострадали 3 человека, самолет разбился во время посадки в аэропорту.
Работа аэропорта была восстановлена / фото УНИАН
Сегодня в польском Жешуве разбился легкомоторный самолет, зарегистрированный в Украине.
Об этом сообщает телеканал TVN24. Он разбился в аэропорту Жешув-Ясенка, заходя на посадку. Ранения получили три человека, находящиеся на борту.
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Один из пострадавших получил тяжелые травмы и был доставлен больницу вертолетом службы спасения.
Ранее в Ирландии самолет выбросил парашютистов и разбился.
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