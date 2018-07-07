Британская полиция уверена, что Скрипалей от смерти спас дождь - СМИ

Нервно-паралитическое вещество "Новичок" является сразу разлагается при контакте с водой.

Полиция Великобритании уверена, что экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию от смерти после отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Солсбери спас дождь.

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает ТСН.

"По правде говоря, нам очень повезло. Если бы не дождь, Скрипаль, скорее всего, умер бы. И его дочь Юлия, возможно, тоже", - рассказал источник.

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Отмечается, что "Новичок" был нанесен на ручку двери, однако перед тем, как Скрипаль с дочерью приехали домой, начался сильный дождь, который уменьшил концентрацию яда. Это нервно-паралитическое вещество является сильно влагонестойким и сразу разлагается при контакте с водой.

Справка УНИАН. 4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ.