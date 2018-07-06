Фантастические восемьдесят шесть процентов

Фантастические восемьдесят шесть процентовРоман Цимбалюк
За все надо платить. Всегда. Ничего не бывает бесплатно, то есть даром. Иногда бывает отсрочка платежа, но от расплаты она не спасает. Это время осмыслить причинно-следственные связи и сделать правильные выводы, почему, собственно, так дорого.
Российское общество уже давно стало практически монолитом в процессе «вставания с колен» и закрепления за Россией «одного из центров многополярного мира». Показатель 86% поддержки политики Владимира Путина остановился на этом уровне сразу после вторжения в Украину – аннексии Крыма и оккупации части Донбасса. Нападение на когда-то самую близкую страну – это всероссийский триумф воссоздания великой страны. Россияне действительно кайфанули от «возвращения» в родную гавань «исконно русских» земель.
Нападение на когда-то самую близкую страну – это всероссийский триумф воссоздания великой страны
Казалось бы, все так хорошо и стабильно, а жители самой большой державы на планете готовы «в последний бой за дядю Вову». И вдруг оказывается, что те же 86% (даже чуть-чуть больше) не хотят, категорически против и не поддерживают поднятия пенсионного возраста в России.
Власти, понятно, пытаются все списать на рост продолжительности жизни и Обаму, а также сложную военно-политическую ситуацию, но составляющие такой «несправедливости» в другом. Ведь внешнеполитические авантюры Кремля проводятся исключительно за счет российского гражданина. В росСМИ не напишут, как дорого россиянам обошелся Крым. Это же не только санкции. Их влияние не критично, но оно есть. К этому добавляем стоимость моста, еще - траты на социалку, инфраструктуру и так далее. Захватив украинский полуостров, российский гражданин автоматически внес свой вклад в содержание крымских пенсионеров, соответственно, сократив доходы своих.
Аналогичная ситуация и в оккупированном Донбассе. Там «банкет» тоже за счет российского гражданина, который платит в захваченных районах за газ, воду и электричество. То есть российский пенсионер автоматически делится своей не такой уж и большой пенсией с пенсионерами из ОРДЛО, которые, кстати, в большинстве своем, получают и украинские выплаты.
Еще есть Сирия и другие важные геополитические задачи, которые решаются за счет всех российских налогоплательщиков. На фоне успехов российской футбольной сборной на ЧМ, объявлено не только о повышении пенсионного возраста, а планируется и плавно опустили рубль (до 63 за доллар) на фоне растущей цены на нефть. В первом чтении принят закон о повышении НДС с 18% до 20%. «Планово» выросли цены на ЖКХ, конечно под стоны о высоких тарифах в Украине. Еще подумывают о пошлинах на покупки в иностранных интернет-магазинах. А по поводу обновленных цен на бензин уже жаловались самому Путину. Очевидно, этот список нововведений можно еще продолжить.
Империи есть силы только на оккупацию и военных контроль. Примеры Крыма и Донбасса, более чем убедительны
Самое главное, что политику РФ это никак не изменит, и российский гражданин продолжит спонсировать все безумные решения своего руководства. Его – гражданина – здесь не спрашивают, а предлагают гордиться.
Эта информация должна быть полезна и любителям «русского мира» в Украине, которые почему-то иногда думают, что если придет русский царь, то заживут они дорого-богато, а, может, даже помолодеют до возраста, когда они жили в Советском Союзе. Так не будет. У империи есть силы только на оккупацию и военных контроль. Примеры Крыма и Донбасса, более чем убедительны.
Во время операции по захвату украинского полуострова, местных жителей манили большими российскими пенсиями, и это было важно для некоторых желающих умереть в России. Четыре года назад никто не рассказывал, что пенсионный возраст станет выше, чем в Украине. Теоретически, это должно стать наукой, для тех, кто спешит продать родину за банку варенья, печенье и халву ореховую.
Роман Цимбалюк, Москва