В США осудили жесткую реакцию Китая на протесты в Гонконге

Об этом сказал американский сенатор-республиканец Марко Рубио.

"Думаю, это урок, который следует всем усвоить, что вещи, о которых мы здесь говорим, надежды на то, что экономические реформы и диалог с Китаем как-то изменит центральное правительство (Китая - ред.) - это сказочка. Правительство Китая в его нынешней форме по своей природе является авторитарным", - отметил Рубио.

По мнению сенатора, правительство Китая противостоит действительно важным реформам, как только есть посягательство хотя бы на какую-то часть его полномочий.

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"Фактически, (действия властей Китая - ред.) это тактика правительства, желающего стать еще более централизованным и авторитарным, более готовым к жестким действиям в отношении любого, кто бросит вызов авторитету Компартии", - подчеркнул сенатор.