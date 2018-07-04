В Сирии убит сын главы "Исламского государства" - СМИ

Местонахождение самого Абу Бакри аль-Багдади неизвестно.

Сын главы "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади был убит в сирийском городе Хомс.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на телеканал организации, пишет УП.

"Худафая аль-Бадри, сын халифа, был убит в ходе операции против нусайритов и русских около тепловой электростанции в Хомсе", – говорится в заявлении.

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Канал показал изображение молодого парня с штурмовой винтовкой, не сообщив подробностей.

Местонахождение самого Абу Бакры аль-Багдади неизвестно, формулировка сообщения подразумевает, что он все еще жив.

Тайного лидера "Исламского государства" часто объявляли убитым или раненым. Последнее сообщение от Багдади было опубликовано в сентябре новостной организацией "Аль-Фуркан" в виде 46-минутной аудиозаписи, где он призвал последователей по всему миру совершать атаки против Запада и продолжать боевые действия в Ираке, Сирии и других местах.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп заявил о задержании пятерых «самых разыскиваемых лидеров «Исламского государства».