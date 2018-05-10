Трамп сообщил о поимке пятерых «самых разыскиваемых» лидеров ИГИЛ

Иракские силы задержали пятерых высокопоставленных лидеров ИГ в приграничном регионе Ирака и Сирии.

Президент США Дональд Трамп заявил о поимке пятерых «самых разыскиваемых лидеров «Исламского государства».

Об этом он написал в твиттере.

«Пятеро самых разыскиваемых лидеров ИГ только что пойманы!» — написал Трамп.

Американский президент не стал раскрывать детали и уточнять, о каких лидера террористической группировки идет речь.

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Позже спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгерк в твиттере прокомментировал задержание пятерых лидеров группировки «Исламское государство».

«Иракские силы задержали пятерых высокопоставленных лидеров ИГ в координации с СДС в приграничном регионе Ирака и Сирии. Прекрасное сотрудничество закрывает все пути к побегу для террористов ИГ», — написал Макгерк.

В конце 2017 года США и Россия объявили о победе над ИГ, однако их лидер Абу Бакр аль-Багдади до сих пор скрывается. Несколько раз СМИ сообщали о его ликвидации, однако все официальные ведомства это не подтверждали.