США эвакуировали 11 человек из Китая из-за «акустических атак»

00:54, 01 июля 2018
Мир
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Иллюстрация REUTERS

По данным издания, восемь человек были эвакуированы из представительства США в Гуанчжоу, один человек из консульства в Шанхае и два человека из посольства в Пекине.

Как отмечается, у пострадавших от предполагаемых атак обнаружены такие же симптомы, что и у сотрудников посольства США в Гаване.

Ранее сообщалось, что два сотрудника консульства США в КНР эвакуированы из-за акустической атаки.

Как отмечалось, сотрудники были эвакуированы после жалоб на самочувствие из-за неустановленного акустического воздействия.

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