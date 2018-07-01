США эвакуировали 11 человек из Китая из-за «акустических атак»

Ранее сообщалось, что два сотрудника консульства США в КНР эвакуированы из-за акустической атаки.

Госдеп вернул в США 11 сотрудников американской дипмиссии в Китае из-за «акустических атак». Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, восемь человек были эвакуированы из представительства США в Гуанчжоу, один человек из консульства в Шанхае и два человека из посольства в Пекине.

Как отмечается, у пострадавших от предполагаемых атак обнаружены такие же симптомы, что и у сотрудников посольства США в Гаване.

Ранее сообщалось, что два сотрудника консульства США в КНР эвакуированы из-за акустической атаки.

Как отмечалось, сотрудники были эвакуированы после жалоб на самочувствие из-за неустановленного акустического воздействия.