Керри: санкции не остановили Россию, но нанесли ущерб ее экономике

Это признал госсекретарь США Джон Керри, выступая на брифинге по итогам встречи глав МИД НАТО, передает ТАСС.

"Повлияли ли санкции на действия России в Украину? Нет", - заявил Керри, отвечая на вопросы журналистов. Он подчеркнул, что санкции "требуют длительного времени". По его словам, так сложилось "исторически".

Как примеры из истории глава американской дипломатии привел "санкции против режима апартеида в ЮАР" и санкции против ядерной программы Ирана".

"Очевидно, экономика испытывает воздействие этих санкций", - сказал Керри, указав на ослабление российского рубля и прогнозы снижения российской экономики в 2015 году.

Он отметил, что Россия могла бы избежать дальнейших санкций, согласившись на прекращение поддержки сепаратистов, сообщает Reuters.

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"После заключения 5 сентября минских соглашений о прекращении огня Россия направила несколько сотен единиц военной техники, включая танки, бронетранспортеры, тяжелую артиллерию пророссийским силам в Украине", - отметил он.

Керри также заявил, что "российские военные действуют на востоке Украины" и "предоставляют командно-штабную поддержку" ополченцам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

"Мы рассмотрим запросы Украины о помощи в области безопасности, - сказал он. - Мы уже четко заявляли, что военного решения кризиса нет. Мы нацелены на оказание помощи, осуществление поставок, продолжение поиска дипломатического решения при соблюдении украинского суверенитета и территориальной целостности".

В то же время Керри отметил, что другие функции, включая возможность дополнительных санкций против России, "еще не убраны со стола переговоров".