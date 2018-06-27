Встреча Трампа с Путиным может состояться в Хельсинки - СМИ

После встречи Путин планирует вернуться в Москву к финальному матчу Чемпионата мира по футболу 15 июля.

Встреча президента США Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным может состояться в столице Финляндии Хельсинки.

Читайте такжеТрамп и Путин могут обменяться фальшивыми обещаниями по Украине – Financial Times

Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на собственный источник, ознакомленный с обстоятельствами подготовки встречи. По словам собеседника, план возможной встречи находится на этапе согласования.

По данным издания, Финляндия может предложить лидерам США и России нейтральную площадку для переговоров, довольно близко расположенную к РФ. Путин планирует вернуться в Москву к финальному матчу Чемпионата мира по футболу 15 июля.

Как сообщал УНИАН, ранее американский сенатор предположил, что Путин на встрече с Трампом захочет решить вопрос Украины за ее спиной.