В госдуме РФ хотят под видом беженцев привлечь к работе специалистов из Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в ходе общественных слушаний по обсуждению проекта закона "О предоставлении убежища на территории РФ" сказал депутат госдумы РФ (комитет по делам СНГ) Олег Пахалков.

Читайте такжеУкраинские беженцы жалуются на негативное отношение россиян к ним

"Не только Россия открыла свои границы, граждане Украины мигрируют также в США и Канаду… Они в эти минуты действуют быстро как никогда", - сказал он и добавил, что закон надо принимать быстрее из-за ситуации в Украине.

"Нужно, чтобы эти люди жили в России, может быть, потом вернулись в Украину, но никак не уехали жить в Америку и Канаду", - подчеркнул он.

В свою очередь статс-секретарь - первый заместитель руководителя федеральной миграционной службы (ФМС) России Екатерина Егорова сообщила, что закон может быть принят в начале 2015 года.

По ее словам, в органы ФМС России обратилось с заявлениями о предоставлении убежища на территории России более 245 тыс. граждан Украины, из них более 220 тыс. уже получили временное убежище либо получили статус беженца.

В тоже время начальник управления по вопросам гражданства ФМС России Валентина Казакова сообщила, что число обращений украинцев за убежищем в РФ уменьшается.