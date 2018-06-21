Информация о связи Ассанжа с Россией и Манафортом получила новое подтверждение - СМИ

Не известно, что именно обсуждал Ассанж с российским лоббистом и связаны ли эти встречи с работой в пользу Дерипаски.

Американский лоббист, который работал на российского олигарха, связанного с бывшим руководителем предвыборной кампании Дональда Трампа – Полом Манафортом, встречался с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем меньшей мере девять раз в прошлом году.

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Как пишет Newsweek, Адам Волдмен, лоббист, который работает в Вашингтоне, и в течение почти десяти лет работал на российского алюминиевого магната Олега Дерипаску, встретился с Ассанжем в его месте пребывания – в посольстве Эквадора в Лондоне. Это чаще, чем любой другой посетитель, сообщает издание, передает Голос Америки.

Не известно, что именно Волдмен обсуждал с Ассанжем и связаны ли эти встречи с его работой на Дерипаску. Текстовые сообщения, которыми Волдмен обменивался с одним из американских конгрессменов в прошлом году и которые получила Fox News, указывают, что лоббиста интересовали условия экстрадиции Ассанжа.

Все же, встречи, ставят вопрос о возможных связи Ассанжа с Россией и с лицами, приближенными к Трампу.

Манафорт имеет длительные связи с клиентом Волдмана – Дерипаской. Российский олигарх недавно подал в суд на Манафорта и его партнера за вероятную кражу $1,1 млн из его компании. Манафорт и Дерипаска имели деловые связи более десяти лет и в 2016 году, и Манафорт, по сообщениям, предлагал проводить частные брифинги олигарху относительно президентских выборов в США.

Разведывательные агентства США также указали, что WikiLeaks сотрудничал с Кремлем во вмешательстве до президентских выборов в США 2016 года. Организация опубликовала электронную переписку Хиллари Клинтон, украденную связанным с Кремлем хакером.

Основатель WikiLeaks, гражданин Австралии, находится на территории посольства с 2012 года, пытаясь избежать экстрадиции в США за шпионскую деятельность. США требуют его экстрадиции за то, что он обнародовал секретные правительственные документы, используя свою организацию - WikiLeaks.