Столтенберг: Крым, Донбасс и Солсбери являются общими вызовами для всех членов НАТО

Он отметил, что в интересах стран-членов Альянса принять их вместе.

Страны НАТО должны совместно реагировать на крупнейшие современные угрозы, среди которых терроризм, кибератаки и агрессия России.

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Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Лондон, сообщает ЕвроПравда со ссылкой на сайт Альянса.

"Мы столкнулись с наиболее непредсказуемой средой безопасности за поколение. Международный терроризм, распространение оружия массового поражения, кибератаки. И, конечно, более напористая Россия, которая использует запугивание и силу против своих соседей", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что каждая из 29 стран-членов НАТО имеет свою историю, географию и культуру и между ними порой возникают разногласия, но они способны объединиться вокруг общей цели.

"Незаконно аннексированный Крым, дестабилизированная восточная Украина, вмешательства в наши внутренние дела и попытка убить британского гражданина и его дочь в Солсбери с помощью запрещенного химического оружия - это наши общие вызовы. И в наших общих интересах принять их вместе", - добавил он.