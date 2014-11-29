Саркози избран новым председателем ведущей оппозиционной партии Франции

21:33, 29 ноября 2014
Мир
0 0

По предварительным итогам голосования, экс-президент набрал 64,5% голосов.

REUTERS

Бывший президент Франции Николя Саркози стал новым председателем Союза в поддержку народного движения. 

Как передает ТАСС, выборы главы ведущей оппозиционной партии во Франции состоялись в субботу. По предварительным итогам голосования, Саркози набрал 64,5% голосов.

Читайте такжеСаркози шокирован обвинениями и заявляет о политических манипуляциях

Участие в выборах нового председателя СПНД приняли около 155 тыс. членов партии (около 60% актива) по всей Франции.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter