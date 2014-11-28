Саркози лидирует на выборах глави крупнейшей оппозиционной партии Франции

Как передает РИА Новости, правом голоса обладают около 268 тысяч сторонников "Союза за народное движение". Интернет-голосование началось в 20.00 и продлится сутки. Для тех, кто не имеет доступа во всемирную компьютерную сеть, предусмотрены немногочисленные избирательные участки. Наблюдательные органы партии тщательно следят за тем, чтобы не допустить возможных нарушений или попыток хакеров сорвать выборы.

Соперниками Саркози в борьбе за пост председателя "Союза за народное движение" стали бывший министр сельского хозяйства, депутат Национального собрания Бруно Ле Мэр и Эрве Маритон, также депутат нижней палаты французского парламента. По оценке наблюдателей, первый может получить около 20% голосов, для второго хорошим результатом станет 10%.

О своем возвращении в политику Саркози, потерпевший поражение на президентских выборах 2012 года, объявил в сентябре 2014 года. Экс-президент заявил, что намерен полностью перестроить "Союз за народное движение", превратив его в широкое и современное политическое объединение.

Читайте такжеВо французский Сенат попали ультраправые - BBC

Между тем, в последние два года бывшую партию власти сотрясают кризисы: постоянные скандалы в руководстве, финансовые неурядицы и судебные разбирательства, связанные с нарушениями в ходе кампании 2012 года.