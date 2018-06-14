«Стая выживает»: звезда «Игры престолов» сделала тату со спойлером сериала (фото)
Звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер сделала намек на то, кто выживет в финале фантастического телепроекта.
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Портал Mashable обратил внимание на фото, на которых отмечена Тернер — среди них оказалась татуировка с головой лютоволка: тотемного животного семьи Старк, чью наследницу Сансу Старк актриса играет в сериале.
Также тату содержит надпись: «Стая выживает». Это дает надежду на то, что оставшиеся в живых члены семьи Сансы переживут восьмой сезон сериала, в котором смерть главных героев — нередкое дело.
Рука на фото действительно принадлежит Софи Тернер — тату-мастер в подписи благодарит ее за встречу.
Восьмой и финальный сезон сериала «Игра престолов» по мотивам книжной саги Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени» выйдет на канале HBO в 2019 году. В новом сезоне будет всего 6 эпизодов.