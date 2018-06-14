"Большой успех": президент Южной Кореи прокомментировал встречу Трампа и Ким Чен Ына

10:32, 14 июня 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

По словам Мун Чжэ Ина, результаты встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына оценивают по-разному, передает «Ренхап».

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«…наиболее важным является тот факт, что эта встреча позволила всему миру, включая США, Японию и Китай, избежать угрозы ядерной войны и межконтинентальных баллистических ракет», — заявил Ин.

Ранее сообщалось, что Вашингтон не собирается снимать санкции против КНДР до ее полного ядерного разоружения.

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Новость в сюжете: Встреча Трампа и Ким Чен Ына
Теги: #встреча#Ким Чен Ын#Дональд Трамп