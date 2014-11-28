Российские корабли начали военные учения в проливе Ла-Манш

Об этом сообщает пресс-служба ЗВО по Северному флоту, передают РИА Новости.

"Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем "Североморск" форсировал самую узкую часть Ла-Манша пролив Па-де-Кале и зашел в залив Сены", — отмечается в сообщении.

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Отмечается, что корабли отработали ряд тренировок по прохождению узких мест в сложных гидрометеорологических условиях при интенсивном судоходстве.

В то же время, французский военно-морской флот подтвердил наличие кораблей, но опроверг информацию про учения, передает ZN.UA со ссылкой на Reuters.

"Они не проводят учений. Они только ждут в зоне, в которой могут находиться несколько раз в год", - сказали в информационной службе французского военно-морского флота.