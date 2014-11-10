Премьера обяжут обсуждать кандидатуры министров с коалицией

Об этом заявил представитель партии «Блок Петра Порошенко» Виталий Ковальчук, сообщает Радио Свобода.

По его словам, такого консенсуса достигли участники рабочей группы по обсуждению текста коалиционного соглашения.

«У нас конкретно было определено, что премьер-министр Украины на основании консультаций с коалицией формирует правительство. По поводу этого мы определились. И здесь не имеет значения, есть подписи той или иной стороны в протоколе. На основании этих договоренностей мы и проводим сейчас переговоры», - отметил он.

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Президент Украины Петр Порошенко во время заседания «Блока Петра Порошенко» предложил поддержать кандидатуру Арсения Яценюка на посту будущего премьер-министра Украины.

Ранее Яценюк заявил, что «больше никакой «кулуарщини» и назначений министров за закрытыми дверями больше не будет». По его словам, каждый кандидат будет проходить процедуру публичных коалиционных слушаний, которые будут транслироваться в прямом эфире так же, как транслировалось назначения еврокомиссаров в Европейской комиссии.