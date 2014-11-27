Фермеры привезли под Эйфелеву башню сотни овец, чтобы противостоять защите волков во Франции (фото, видео)

21:54, 27 ноября 2014
Мир
1 0

Фермеры провели акцию в Париже, возле Эйфелевой башни.

REUTERS

Фермеры уверяют, что популяция волков увеличивается ежегодно на 20% и они продолжают убивать скот. Чтобы больше разжалобить руководство страны, под Эйфелеву башню привезли, кроме крупных овец, и маленьких ягнят, чьих мам убили волки.

Фермеры демонстрировали, что им теперь приходится спасать малышей от голода, кормя их из бутылок.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter