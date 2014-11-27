Фермеры привезли под Эйфелеву башню сотни овец, чтобы противостоять защите волков во Франции (фото, видео)
21:54, 27 ноября 2014Мир
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Фермеры провели акцию в Париже, возле Эйфелевой башни.
REUTERS
Фермеры уверяют, что популяция волков увеличивается ежегодно на 20% и они продолжают убивать скот. Чтобы больше разжалобить руководство страны, под Эйфелеву башню привезли, кроме крупных овец, и маленьких ягнят, чьих мам убили волки.
Фермеры демонстрировали, что им теперь приходится спасать малышей от голода, кормя их из бутылок.
Фермеры привезли под Эйфелеву башню сотни овец, чтобы противостоять защите волков во Франции
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