Фермеры привезли под Эйфелеву башню сотни овец, чтобы противостоять защите волков во Франции (фото, видео)

Фермеры уверяют, что популяция волков увеличивается ежегодно на 20% и они продолжают убивать скот. Чтобы больше разжалобить руководство страны, под Эйфелеву башню привезли, кроме крупных овец, и маленьких ягнят, чьих мам убили волки.

Фермеры демонстрировали, что им теперь приходится спасать малышей от голода, кормя их из бутылок.