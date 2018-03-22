Авиаудар по Идлибу в Сирии: большинство погибших - школьники

В результате авиационной атаки в сирийской провинции Идлиб погибли 20 гражданских, 16 из них - дети.

В результате авиационной атаки на сирийскую провинцию Идлиб погибли по меньшей мере 20 человек, 16 из них - дети.

Об этом в среду, 21 марта, сообщило агентство dpa со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, пишет DW.

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Спасатели сирийской гуманитарной организации "Сирийская гражданская оборона", более известной как "Белые шлемы", сообщают, что авиаудар нанесенный на селение Кафр Батих, что на востоке провинции Идлиб, информирует Reuters. Дети погибли, когда бежали со школы, пытаясь найти убежище после первого воздушного удара, сообщили представители "Белых касок".

Базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека также проинформировал, что 15 человек из погибших в поселке Кафр Батих принадлежали к одной семье.