Младшая сестра Кейт Миддлтон беременна

Она в настоящее время находится во втором триместре.

Младшая сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон впервые официально подтвердила, что ждет первенца.

Об этом она сообщила журналу Waitrose, передает Hello. Она в настоящее время находится во втором триместре.

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По словам 34-летней супруги бизнесмена Джеймса Мэттьюса, в отличие от сестры она, к счастью, не испытывает никаких приступов утренней тошноты.

Ранее сообщалось, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон 23 апреля родила третьего ребенка.