Младшая сестра Кейт Миддлтон беременна
11:20, 08 июня 2018Мир
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Она в настоящее время находится во втором триместре.
Иллюстрация / REUTERS
Младшая сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон впервые официально подтвердила, что ждет первенца.
Об этом она сообщила журналу Waitrose, передает Hello. Она в настоящее время находится во втором триместре.
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По словам 34-летней супруги бизнесмена Джеймса Мэттьюса, в отличие от сестры она, к счастью, не испытывает никаких приступов утренней тошноты.
Ранее сообщалось, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон 23 апреля родила третьего ребенка.
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