Элита КНДР повально пользуется техникой Apple и Microsoft - исследование

На руках у руководителей Северной Кореи есть даже iPhone X.

Высокопоставленные чиновники КНДР пользуются техникой американских компаний Apple и Microsoft, в том числе новинками. Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование компании Recorded Future. При этом речь идет лишь о небольшой прослойке населения, уточняют эксперты.

Читайте такжеТрамп намерен пригласить Ким Чен Ына в США

"Американское оборудование и программное обеспечение очень широко представлены в северокорейских сетях, а лидеры Северной Кореи ежедневно их используют", -говорится в докладе.

Отмечается, что владеть компьютерами и выходить в глобальную сеть могут только представители правящей верхушки, партийной или военной, а также члены их семей.

Исследователи отметили, что на руках у руководителей Северной Кореи есть как старые устройства, например iPhone 4S, так и новые, например iPhone X. На компьютерах установлена ОС Windows — от «семерки» до «десятки».