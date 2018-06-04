Миссис Смит - 43: топ-5 лучших ролей Анджелины Джоли ко дню ее рождения (видео)
16:38, 04 июня 2018Мир
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4 июня день рождения отмечает Анджелина Джоли.
Топ-5 лучших ролей Анджелины Джоли ко дню ее рождения
Лауреат «Оскара» и трех «Золотых Глобусов», мать-героиня и одна из самых красивых женщин планеты.
В честь ее дня рождения УНИАН решил вспомнить несколько самых запоминающихся кинообразов актрисы.
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