Миссис Смит - 43: топ-5 лучших ролей Анджелины Джоли ко дню ее рождения (видео)

4 июня день рождения отмечает Анджелина Джоли.

Лауреат «Оскара» и трех «Золотых Глобусов», мать-героиня и одна из самых красивых женщин планеты. В честь ее дня рождения УНИАН решил вспомнить несколько самых запоминающихся кинообразов актрисы. Читайте такжеСМИ: Анджелина Джоли закрутила роман с бывшим Кирстен Данст

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