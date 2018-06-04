Ким Чен Ын хочет лимузин на переговорах с США не хуже, чем у Трампа

09:48, 04 июня 2018
Мир
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REUTERS

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Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на источник. По данным издания, северокорейская делегация требует предоставления автомобилей классом не ниже, чем у президента США и в настоящее время находится в поиске подходящего лимузина для Ким Чен Ына.

Как отмечается, делегация США заблаговременно доставит в Сингапур президентский автопарк, в частности, и лимузин Трампа от компании Cadillac.

Напомним, саммит США-КНДР должен пройти 12 июня в Сингапуре.

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Теги: #Трамп#Ким Чен Ын