Ким Чен Ын хочет лимузин на переговорах с США не хуже, чем у Трампа
09:48, 04 июня 2018Мир
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Делегация США заблаговременно доставит в Сингапур президентский автопарк, в частности, и лимузин Трампа от компании Cadillac.
REUTERS
Делегация КНДР намерена арендовать в Сингапуре автомобили на время встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
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Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на источник. По данным издания, северокорейская делегация требует предоставления автомобилей классом не ниже, чем у президента США и в настоящее время находится в поиске подходящего лимузина для Ким Чен Ына.
Как отмечается, делегация США заблаговременно доставит в Сингапур президентский автопарк, в частности, и лимузин Трампа от компании Cadillac.
Напомним, саммит США-КНДР должен пройти 12 июня в Сингапуре.
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