Евросоюз ввел новые санкции против Венесуэлы

Министры иностранных дел стран ЕС наложили санкции на венесуэльских чиновников после выборов на новый срок президента страны Николаса Мадуро.

Евросоюз в понедельник, 28 мая, наложил новые санкции на чиновников Венесуэлы после переизбрания на новый срок президента Николаса Мадуро.

Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел стран ЕС. Венесуэльским чиновникам, список которых объявят в июне, запрещен въезд в ЕС, а их активы будут заморожены, пишет DW.

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"ЕС будет действовать быстро, в соответствии с установленными процедурами, для принятия дополнительных целенаправленных ограничительных мер", - говорится в заявлении. Кроме того, Совет ЕС по иностранным делам требует проведения новых выборов в Венесуэле в соответствии с международными стандартами. Отмечается, что санкции не повредят населению Венесуэлы, которое страдает от серьезного экономического кризиса.

Ранее верховная представительница Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что президентские выборы в Венесуэле состоялись с нарушениями и не соответствуют международным стандартам. За "позорные" выборы санкции в отношении Венесуэлы ужесточили США. Впервые санкции в отношении венесуэльских чиновников ЕС ввел в январе этого года из-за притеснений местной оппозиции.

Также главы МИД стран-членов ЕС продлили до 1 июня 2019 года санкции в отношении Сирии.