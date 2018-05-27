Лидеры Южной Кореи и КНДР договорились о регулярных встречах

Ким Чен Ын заявил о намерении принять участие в саммите 12 июня, несмотря на то, что ранее президент США отменил его.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе неанонсованих переговоров 26 мая, договорились о необходимости "регулярных" встреч.

Читайте такжеЛидеры КНДР и Южной Кореи проводят незапланированную встречу в демилитаризованной зоне (видео)

Как сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на северокорейские СМИ, таким образом стороны хотят оживить диалог и обмен мнениями. Следующая встреча лидеров стран должна состояться уже 1 июня.

Отмечается, что Ким Чен Ын поблагодарил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина за помощь в организации саммита 12 июня в Сингапуре.

Ким Чен Ын также заявил о твердом намерении принять участие в этих переговорах, несмотря на то, что ранее президент США Дональд Трамп отменил их.

Мун Чжэ Ин, в свою очередь, призвал Пхеньян и Вашингтон устранить "недоразумения путем прямой коммуникации". Он настаивает на активизации интенсивной подготовки к саммиту 12 июня, чтобы в его ходе положить конец "истории войн и конфронтации".

По словам президента Южной Кореи, Ким Чен Ын готов к "полной денуклеаризации", хотя и опасается, не грозит ли это существованию его режима.

Как сообщал УНИАН, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером КНДР, запланированную на 12 июня в Сингапуре. На встрече должны были обсуждаться вопросы ядерного разоружения Северной Кореи.

Отказ от проведения саммита президент США объяснил открытой враждебностью, проявленной Ким Чен Ыном в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона.

Впоследствии Трамп заявил, что возможность для проведения 12 июня встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном все еще сохраняется.