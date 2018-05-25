Трамп все еще допускает возможность встречи с Ким Чен Ыном 12 июня

Несмотря на отмену встречи Пхеньян и Вашингтон продолжают переговоры.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявляет, что возможность для проведения 12 июня встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном все еще сохраняется.

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Об этом сообщает Reuters.

"Мы хотим увидеть, что произойдет. Мы сейчас с ними обсуждаем", - сказал Трамп журналистам через день после того, как отменил встречу.

"Это может произойти даже 12-го числа... Мы хотели бы это сделать", - отметил Трамп.

Как сообщал УНИАН, 24 мая Трамп отменил встречу с лидером КНДР, запланированную на 12 июня в Сингапуре. Соответствующее заявление обнародовал Белый дом. Отказ от проведения саммита президент США пояснил открытой враждебностью, проявленной Ким Чен Ыном в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона.