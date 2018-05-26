Нобелевскую премию по литературе могут не вручить и в 2019 году

Нобелевский фонд отметил, что премия будет присуждена, когда Шведская академия вернет себе доверие.

Исполнительный директор Нобелевского фонда Ларс Хайкенстен в эфире Шведского радио не смог подтвердить, что лауреатов Нобелевской премии за 2018 и 2019 годы в области литературы назовут в следующем году.

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«Нобелевский фонд отметил, что премия будет присуждена, когда Шведская академия вернет себе доверие. Это означает, что 2019 год - это не окончательный срок», - сказал Хайкенстен, передает kommersant.ru. Он добавил, что определять имя лауреата может не только Шведская академия, и Нобелевский фонд уже получил предложения об альтернативных институтах, которые могут взять эту задачу на себя.

О том, что Шведская академия решила перенести вручение Нобелевской премии в области литературы 2018 года, стало известно в начале мая. Решение было принято на фоне скандала, связанного с обвинениями в сексуальных домогательствах фотографа Жан-Клода Арно, мужа известной поэтессы и члена Шведской академии Катарины Фростенсон. Кроме того, в академии произошел еще один скандал, когда стало известно, что некоторые ее члены несколько лет разглашали имена будущих лауреатов.