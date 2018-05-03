Шведский король изменил устав присуждающей Нобелевскую премию академии

В частности, король внес некоторые изменения в документ академии, которая присуждает Нобелевскую премию по литературе.

Король Швеции Карл XVI Густав провел консультации со Шведской академией с целью изменения ее устава.

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«Его величество король после консультаций со Шведской академией сегодня внес разъяснение в устав Шведской академии таким образом, чтобы член академии мог покинуть ее по собственной просьбе,- отмечается в документе.- Академия имеет также возможность принять решение о том, чтобы ее член, не принимавший активного участия в работе академии в течение двух лет, считался ушедшим в отставку», - говорится в пресс-релизе королевского двора.

Шведская академия была основана в 1786 году королем Густавом III для поддержки и развития шведского языка и литературы. В ее состав избирается 18 членов - по настоящее время пожизненно. С 1901 года ежегодно Шведская академия по завещанию Альфреда Нобеля присуждает Нобелевскую премию по литературе.

Как сообщал УНИАН, до этого академия признала факт утечки имен лауреатов Нобелевской премии.