Шведский король изменил устав присуждающей Нобелевскую премию академии

18:28, 03 мая 2018
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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«Его величество король после консультаций со Шведской академией сегодня внес разъяснение в устав Шведской академии таким образом, чтобы член академии мог покинуть ее по собственной просьбе,- отмечается в документе.- Академия имеет также возможность принять решение о том, чтобы ее член, не принимавший активного участия в работе академии в течение двух лет, считался ушедшим в отставку», - говорится в пресс-релизе королевского двора.

Шведская академия была основана в 1786 году королем Густавом III для поддержки и развития шведского языка и литературы. В ее состав избирается 18 членов - по настоящее время пожизненно. С 1901 года ежегодно Шведская академия по завещанию Альфреда Нобеля присуждает Нобелевскую премию по литературе.

Как сообщал УНИАН, до этого академия признала факт утечки имен лауреатов Нобелевской премии.

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Теги: #Нобелевская премия