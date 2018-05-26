Меган Маркл получила собственный герб

Цветовая гамма герба напоминает о родине Маркл — Калифорнии.

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл после свадьбы получила собственный герб.

Об этом сообщает пресс-служба Кенсингтонского дворца.

Как отметили во дворце, цветовая гамма герба напоминает о родине Маркл — Калифорнии.

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«Голубой фон герба символизирует Тихий океан, омывающий калифорнийское побережье, а два золотых луча, пересекающих герб, — солнце в родном штате герцогини. На траве в нижней части герба — несколько калифорнийских маков и акокантер, растущих в Кенсингтонском дворце», — говорится в сообщении.

19 мая принц Гарри, младший сын принца Чарльза и принцессы Дианы, вступил в брак с американской актрисой Меган Маркл.

После свадьбы Гарри и Меган получили титулы герцога и герцогини Сассекских.