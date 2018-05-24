Госсекретарь США поблагодарил Германию за партнерство в противодействии российской агрессии

Помпео и Маас встретились, чтобы подтвердить решительную приверженность трансатлантическому партнерству в рамках НАТО.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео поблагодарил министра иностранных дел Федеративной Республики Германия Гайко Мааса за партнерство в противодействии российской агрессии.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Хезер Науэрт, размещенном на сайте Госдепа.

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"Секретарь Помпео встретился с немецким министром иностранных дел Гайко Маасом 23 мая в Вашингтоне, чтобы вновь подтвердить решительную приверженность двух государств трансатлантическому партнерству и обсудить ключевые общие интересы", - говорится в заявлении.

"Во время встречи секретарь Помпео поблагодарил министра иностранных дел Мааса за партнерство Германии с Соединенными Штатами и нашими союзниками в противодействии российской агрессии. Оба обсудили предстоящий саммит НАТО и согласились, что НАТО имеет большое значение для противодействия глобальным угрозам", - отмечается в заявлении.

Также они обсудили подходы для противодействия иранской агрессии и поддержки иранского народа.

Помпео и Маас договорились сохранять тесные связи, поскольку обе страны совместными усилиями реагируют на глобальные вызовы.