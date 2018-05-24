Мы привержены предоставлению оборонительного оружия Украине - Помпео

Ранее Украина провела первые испытания Javelin, поступивших из США.

Соединенные Штаты поддерживают предоставление Украине оборонительного оружия в будущем. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, пишет "Голос Америки". Помпео выразил поддержку предоставлению оборонительного оружия Украине, однако отметил, что не уверен относительно конкретных видов оружия. Читайте такжеСША не забудут, что РФ аннексировала пятую часть Украины - Помпео "Мы привержены предоставлению оборонительного оружия Украине", - подчеркнул госсекретарь США. Ранее Украина провела первые испытания Javelin, поступивших из США. "Предоставление Javelin стало кульминацией лет тяжелой работы", - отметил сенатор США Роб Портман, приветствуя сообщения об испытаниях этих ППРК в Украине.

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