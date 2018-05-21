В Марселе неизвестные открыли стрельбу из автомата Калашникова - СМИ

20:38, 21 мая 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом передает Европравда со ссылкой на Express.

Злоумышленники открыли огонь неподалеку от культурного пространства, известного как La Busserine. Они прибыли на место на трех транспортных средствах.

Полицейские вступили в перестрелку и организовали оцепление. На место инцидента прибыли морские пехотинцы и спасательные службы.

По данным СМИ, один человек получил ранения.

Напомним, в немецком городе Саарбрюкен 19 мая неизвестный открыл стрельбу по прохожим: двое людей погибли, еще несколько получили ранения.

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Теги: #стрельба#Франция#Марсель