В Марселе неизвестные открыли стрельбу из автомата Калашникова - СМИ

Злоумышленники открыли огонь неподалеку от культурного пространства, известного как La Busserine.

Во французском Марселе неизвестные с закрытыми лицами открыли огонь из автомата Калашникова по группе молодых людей.

Читайте такжеСтрельба в школе Техаса: Трамп пообещал защитить учеников (фотогалерея)

Об этом передает Европравда со ссылкой на Express.

Злоумышленники открыли огонь неподалеку от культурного пространства, известного как La Busserine. Они прибыли на место на трех транспортных средствах.

Полицейские вступили в перестрелку и организовали оцепление. На место инцидента прибыли морские пехотинцы и спасательные службы.

По данным СМИ, один человек получил ранения.

Marseille shooting: Hooded men open fire with Kalashnikovs - The men opened fire on a group of young people not far from the cultural space known as ‘La Busserine’, local media Corse-Matin reports. pic.twitter.com/WdaVs5v71F — fabian ciobanu (@fabritio22222) May 21, 2018

Напомним, в немецком городе Саарбрюкен 19 мая неизвестный открыл стрельбу по прохожим: двое людей погибли, еще несколько получили ранения.