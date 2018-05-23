В российской Перми произошел взрыв газа, есть пострадавшие - СМИ

Сообщается о четырех пострадавших, один из которых в тяжелом состоянии.

В российском городе Пермь прогремел взрыв газа.

Как сообщает Telegram-канал Varlamov News, в инциденте есть пострадавшие.

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В свою очередь, «Коммерсант» сообщил, что в пятиэтажном доме произошел хлопок с эпицентром на втором этаже, началось возгорание.

В краевом управлении МЧС сообщили, что пострадали двое. В то же время, в мэрии Перми журналистам сообщили, что всего пострадавших четверо – три средней тяжести, один – в тяжелом состоянии. Пожар ликвидирован.

Как сообщал УНИАН, 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово произошел пожар, который унес жизни по меньшей мере 64 человек. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок.