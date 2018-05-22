"Это была ошибка": Цукерберг в Европарламенте извинился за утечку данных пользователей Facebook

Цукерберг сообщил, что Facebook сделал необходимые выводы после последней президентской кампании в США в 2016 году и уже усовершенствовал свою работу.

Цукерберг сообщил, что Facebook сделал необходимые выводы после последней президентской кампании в США в 2016 году и уже усовершенствовал свою работу. Сейчас соцсеть уже лучше подготовлена к идентификации и удаления дезинформации во время выборов по всему миру.

"Мы были слишком медленными, чтобы определить российское вмешательство через Facebook на президентских выборах в США в то время", - признал он, пишет ТСН.

По словам Цукерберга, работа Facebook уже была усовершенствована во время нескольких важных выборов в всем мире, включая президентские выборы во Франции, парламентские выборы в Германии и специальные выборы в Сенат в штате Алабама в США в прошлом году. Он также обратил внимание на "позитивную роль", которую Facebook играл, позволяя политическим лидерам напрямую контактировать с избирателями.

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Основатель Facebook сообщил, что после последнего скандала с утечкой данных пользователей уже сделал некоторые изменения в работе соцсети.

"Понадобится некоторое время, чтобы внедрить все необходимые изменения. Я настроен сделать все это правильно и привлечь значительные инвестиции, необходимые для обеспечения безопасности людей", - добавил Цукерберг. Он отметил, что хотя новые меры безопасности и негативно повлияют на прибыльность соцсети, впрочем, они являются необходимыми.

В частности, Цукерберг сообщил, что соцсеть теперь не ждет, когда о проблемы с безопасностью будут сообщать пользователи Facebook, зато специалисты компании самостоятельно проверяют программы, которые используют данные пользователей соцсети. По его словам, было проверено уже тысячи таких программ, и еще тысячи будут подлежать проверке в будущем.

Напомним, Facebook принимает меры для усиления прозрачности через скандал с утечкой данных своих пользователей. Причина - попадание личных данных миллионов пользователей в распоряжение компании Cambridge Analytica. 4 апреля компания Facebook признала, что Cambridge Analytica несанкционированно получила личные данные десятков миллионов Facebook-пользователей.

Ранее Марк Цукерберг заявил, что компании потребуется "несколько лет" для решения проблем, выявленных в связи с несанкционированной утечкой личных данных пользователей.