Если Цукерберг согласится приехать на допрос, ему придется столкнуться с некоторыми самыми жесткими критиками в технологической отрасли за пределами Соединенных Штатов.

Соучредителя сети Facebook Марка Цукерберга собираются допросить в Евросоюзе, вслед за Сенатом США.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на пресс-секретаря главы Европарламента, передает УП.

"Антонио Таяни, председатель Европарламента, намерен направить письмо Цукербергу в понедельник, настаивая на том, чтобы соучредитель Facebook приехал дать показания", - заявил пресс-секретарь Таяни.

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Как отмечает издание, если Цукерберг согласится приехать на допрос, ему придется столкнуться с некоторыми самыми жесткими критиками в технологической отрасли за пределами Соединенных Штатов.

"Слушания по Facebook показывают, что еще остается беспокойство за соблюдением жестких стандартов конфиденциальности данных ЕС .. Мы уверены, что господин Цукерберг также готов ответить на наши вопросы, показывая, что он одинаково настроен к ответственности перед европейскими гражданами", - подчеркнул Таяни.

На даный момент в Facebook не ответили на запрос The Washington Post о намерении допросить соучредителя соцсети в ЕС.

Напомним, основатель Facebook Марк Цукерберг во время сенатских слушаний по поводу утечки данных из соцсети признал, что сделал недостаточно в борьбе с фейковыми новостями, иностранным вмешательством в выборы и защитой персональных данных.