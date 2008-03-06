Сбербанк России не намерен отвечать по чужим долгам

Сбербанк России не должен отвечать ни по каким обязательствам Сбербанка бывшего СССР.

«Мы не являемся правопреемником или каким-либо преемником Сберегательного банка СССР. Соответственно, ни де-юре, ни как иначе не несем ответственности по обязательствам, даже не Сбербанка СССР, а государства СССР, перед вкладчиками», - сказал президент, председатель правления Сбербанка России Герман ГРЕФ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, Г.ГРЕФ считает, что не возможно говорить ни о каких формах ответственности, в том числе и финансовой, Сбербанка России перед вкладчиками Украины. «Ни о какой форме ответственности быть не может. Мы не собираемся отвечать по долгам ни одного государства. Мы будем отвечать только по собственным обязательствам», - подчеркнул предправления банка.

Г.ГРЕФ утверждает, что никакие фонды от ликвидированного Сбербанка СССР не перешли Сбербанку России. «Между нами и Сбербанком СССР есть элементы общего наименования и часть активов в виде, в первую очередь, филиальной сети, расположенной на территории Российской Федерации», - сказал Г.ГРЕФ.

Как сообщал УНИАН, в Ассоциации украинских банков (АУБ) считают, что Россия должна приобщится к процессу компенсации гражданам Украины вкладов в Сбербанке бывшего СССР. «В сущности, состоянием на 1 января 1991 года все средства со счетов подразделений Сбербанка СССР, которые находились на территории Украины, были переведены в Москву. Реально, в отделениях, как в Украине, так и по всем республикам СССР, оставались только записи о состоянии счетов», - сказал президент АУБ Александр СУГОНЯКО журналистам 12 февраля т.г.

Кроме того, 15 февраля т.г. в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления “О признании обязательств бывшего Сберегательного банка СССР перед гражданами Украины долгом Российской Федерации”. Авторами проекта являются депутаты Верховной Рады, члены фракции Блока "Наша Украина - Народная самооборона".

Верховной Раде предлагается принять постановление о признании задолженностью Российской Федерации обязательств бывшего Сберегательного банка СССР перед гражданами Украины в размере 84,3 млрд. руб., которые по состоянию на 1 января 1991 года были аккумулированы в Сберегательном банке СССР и являются собственностью граждан Украины.