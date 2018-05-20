The New York Times назвал имена людей, которые могут быть причастны к победе Трампа на выборах

Стало известно о встречах сына Трампа с арабским эмиссаром и израильским специалистом по манипуляциям в социальных медиа.

За три месяца до выборов президента США в 2016 году небольшая группа людей собралась в Трамп-Тауэр, чтобы встретиться с Дональдом Трампом-младшим, старшим сыном президента США. Среди них были израильский специалист в сфере социальных медиа, эмиссар арабских принцев и инвестор-республиканец "с противоречивым прошлым".

Как сообщает The New York Times, встреча была созвана в первую очередь для оказания помощи команде Трампа.

Эрик Принс, частный охранник и бывший глава «Блэкуотера», организовал встречу, которая состоялась 3 августа 2016 года, сообщает издание. Эмиссар Джордж Надер рассказал Дональду Трампу-младшему, что принцы, которые возглавляли Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, были готовы помочь Трампу победить на выборах президента США. Специалист по социальным медиа, Джоэл Замель, уже тогда подготовил стратегию по манипулированию социальными сетями, стоящую миллионы долларов. Компания, в которой работали несколько бывших сотрудников разведки Израиля, специализировалась на сборе информации и формировании мнения через социальные сети.

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Издание отмечает, что достоверно не известно, были ли приняты эти предложения. Однако, по словам источника, осведомленного в теме встречи, Дональд Трамп-младший ответил одобрительно, после чего Надер начал сотрудничать с приближенными к Трампу людьми. А после победы Трампа на выборах Надер заплатил Замелю большую сумму денег. По данным источника, речь шла о 2 миллионах долларов США. Имеются противоречивые сведения о назначении платежа, но издание отмечает, что связанная с Замелем компания предоставила Надеру подробное изложение о значении кампании в социальных сетях для победы Трампа.

Эти встречи являются первым признаком того, что не только Россия могла способствовать победе Трампа на выборах. Все эти связи являются предметом исследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который изначально занимался делом о вмешательстве России в президентские выборы.

Сообщается, что Надер сотрудничает с расследованием. Следователи также допросили многочисленных свидетелей в Вашингтоне, Нью-Йорке, Атланте, Тель-Авиве и других местах о том, какая иностранная помощь могла быть предоставлена, была ли она согласована с Россией.