В Германии вступили в силу новые законы относительно беженцев

В субботу, 24 октября, в Германии вступает в силу пакет законов, призванных изменить правила предоставления убежища беженцам. Пакет мер, прежде всего, должен ускорить процедуру рассмотрения заявок на политическое убежище и ускорить возвращение на родину людей, которые не имеют перспективы получить статус беженца, пишет «Немецкая волна».

Особое значение для федеральных земель имеет решение правительства Германии взять на себя финансовое бремя, связанное с обеспечением искателей убежища. Отныне сумму в 670 евро на месяц на одного искателя убежища будет выделять федеральный бюджет. Средства предоставляются с момента регистрации заявки на убежище и до завершения процедуры ее рассмотрения. Сейчас этот период в среднем длится пять месяцев.

Читайте такжеГермания ожидает дефицита бюджета из-за трат на беженцев

По данным сайта федерального правительства Германии, меры будут включать в себя также ликвидацию ложных денежных стимулов прибыть в Германию для лиц, не имеющих перспектив на получение убежища. Просители политического убежища, которые находятся в центрах первичного приема, будут получать теперь, по возможности, только вещественную помощь, но не денежную. Просители политического убежища теперь смогут находиться в центрах первичного приема до шести месяцев вместо трех.

Пакет также включает в себя расширение списка стран происхождения, которые считаются "безопасными", а это означает, что их граждане практически не будут иметь шансов на получение политического убежища в Германии. Среди таких стран - Косово, Албания и Черногория. Ранее в этот список внесли Сербию, Боснию и Македонию. Это должно позволить сосредоточиться на беженцах из стран, охваченных войной, как Сирия, Ирак и Афганистан.

Для искателей убежища, которые прибыли из "безопасных" стран и подали заявку на получение убежища после 1 сентября этого года, предполагается также запрет на любую трудовую деятельность.

Читайте такжеС начала года в Европу прибыли более 680 тысяч мигрантов – МОМ

Законодательные изменения предусматривают также ускорение интеграции в немецкий рынок труда для лиц, которые получат политическое убежище. Для этого предусмотрено открытие так называемых интеграционных курсов, отмечается на сайте федерального правительства.