Итальянские популисты хотят отменить санкции против РФ и выслать "всех" нелегалов

Эксперты выражают сомнение в осуществимости реформ, запланированных коалицией популистов.

Итальянские популисты из "Лиги Севера" и "Движения пяти звезд" в пятницу, 18 мая, подготовили проект коалиционного соглашения.

Это означает, что уже на следующей неделе в Италии может быть сформировано правительство. Формирование правительства положит конец длительному правительственному кризису, однако новое правительство может оказаться одним из наиболее радикальных в истории страны, передает Deutsche Welle.

"Сегодня мы наконец сложили все части соглашения о правительстве изменений. Я очень счастлив", - сообщил на сайте "Движения пяти звезд" его лидер Луиджи Ди Майо.

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Проект коалиционного соглашения содержит, среди прочего, призыв к отмене санкций против России, а также предусматривает задержания и выдворения "всех" нелегальных иммигрантов и снижение налогообложения корпораций и физических лиц. Снижение налогов планируется осуществить за счет урезания расходов в государственном секторе и возврат к большему дефициту бюджета.

Как пишет информагентство dpa, эксперты выражают сомнение в осуществимости реформ, запланированных коалицией популистов, поскольку они могут обойтись Италии в 100 миллиардов евро в год. При этом Италия уже имеет один из самых высоких государственных долгов (в процентах ВВП) в мире.

Обе партии объявили о проведении голосования среди своих рядовых членов в отношении поддержки проекта коалиции.