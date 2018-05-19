На сирийской авиабазе прогремела серия мощных взрывов, есть погибшие

Отмечается, что в результате чрезвычайной ситуации погибли 11 провластных военных и боевиков, которые поддерживают режим Асада.

На авиабазе города Хама в Сирии прогремела серия из пяти мощных взрывов.

Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга прав человека, передает ТСН.

По данным организации, взрывы произошли на авиабазе города Хама, где была расположена авиационная техника вооруженных сил Башара Асада. Отмечается, что в целом на базе прогремело по меньшей мере пять мощных взрывов. Над городом протянулись высокие столбы черного дыма.

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Отмечается, что в результате чрезвычайной ситуации погибли 11 провластных военных и боевиков, которые поддерживают режим Асада. Однако количество жертв может расти, ведь пятый взрыв произошел несколько позже. Также речь идет о десятках пострадавших во время взрывов.

Доподлинно неизвестно, что послужило причиной взрыва, но есть вероятность, что это следствие детонации боеприпасов и горения топлива на авиабазе. Это могло произойти как из-за умышленной атаки, так и из-за нарушения правил хранения взрывчатых устройств, веществ и боеприпасов.

Известно, что базу возле Хамы используют для бомбардировки районов Идлиб и Хама.