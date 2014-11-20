На конференции ООН принята программа по борьбе с голодом и ожирением

"Эта конференция – новый этап в наших усилиях по искоренению голода и недоедания повсюду в мире. Я поздравляю правительства с успешным завершением переговоров по Римской декларации по вопросам питания и Рамочной программе действий",– заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, сообщает "Центр новостей ООН".

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В ООН также отметили, что за 20 лет в мире стало на 200 млн меньше голодающих, однако 805 млн человек по-прежнему недоедают. Недостаточное питание является основной причиной 45% всех случаев детской смертности. 51 млн детей в возрасте до 5 лет истощены, 17 млн – находятся в состоянии крайнего истощения. В то же время в мире растут продовольственные потери и масштабы ожирения. На сегодняшний день 42 млн детей в возрасте до 5 лет имеют избыточный вес, и более 500 млн взрослых страдают ожирением.

"Сегодня более 100 развивающихся стран мира приняли на себя обязательства к 2025 году покончить с голодом. Многие страны пообещали бороться с ожирением",– отметил Пан Ги Мун. Он подчеркнул, что необходимо удвоить усилия в этой области и выразил надежду, что государства оперативно примут национальные программы, основанные на римских документах.

"Мы обладаем знаниями, опытом и ресурсами, необходимыми для того, чтобы положить конец всем формам неполноценного питания. Правительства должны взять на себя ведущую роль в этом процессе. Но толчком к улучшению глобального питания должны послужить совместные усилия с участием организаций гражданского общества и частного сектора",– заявил генеральный директор ФАО Грациану да Силва.

Конференция в Риме проходит под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отметим, что на мероприятии присутствует министр аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Швайка. Как сообщает пресс-служба Минагрополитики, в ходе визита он провел двустороннюю встречу с министром продовольствия Бангладеш Камралом Исламом, во время которой обсуждались условия дальнейшего сотрудничества, подписания и исполнения контракта на поставку украинского зерна.