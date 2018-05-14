Европейские страны должны гарантировать реализацию ядерного соглашения - президент Ирана

Именно от Европы будет зависеть решение Тегерана, оставаться в сделке или нет, утверждает президент Ирана.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Европейские страны должны гарантировать реализацию ядерного соглашения.

Роухани считает, что в ситуации с сохранением ядерного соглашения говорится также о спасении дипломатии как способа разрешения международных споров, пишет Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

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"Американский выход из международного соглашения является также нарушением политической этики и сигнализирует о конце дипломатических решений", - заявил президент Ирана.

Но другие партнеры по договору - Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия - могут еще спасти эту договоренность и доверие к международным соглашениям, подчеркнул Роухани.

Однако для этого они должны гарантировать воплощение ядерного соглашения. Именно от этого будет зависеть решение Тегерана, оставаться в сделке или нет, утверждает президент Ирана.

Тем временем министр иностранных дел Ирана Джавад Зарифе отправился в дипломатический тур ради спасения ядерного соглашения. 13 мая он прибыл с визитом в Пекин, а в последующие дни должен посетить Москву и Брюссель.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 8 мая, Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США еще пожалеют о решении выйти из ядерного соглашения, и Иран будет решительно противостоять давлению США с целью ограничить влияние Тегерана в регионе.

Трамп со времен избирательной кампании 2016 года резко критикует ядерное соглашение между Ираном и шестью ведущими государствами мира. Он обвиняет Иран в нарушении «духа» этого соглашения, потому что Иран поддерживает военизированные группировки на Среднем Востоке и продолжает реализовывать программу по разработке баллистических ракет.

Ранее министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании призвали Трампа не выходить из многостороннего ядерного соглашения с Ираном.

Соглашение, подписанное в 2015 году во времена президентства в США Барака Обамы, предполагает резкое ограничение Тегераном его ядерной программы, чтобы предотвратить создание ядерного оружия. Международное сообщество в обмен отменяет санкции, введенные против Ирана из-за его ядерной программы. Соглашение не запрещает Ирану создание баллистических ракет, против чего выступают США. Вашингтон также, в отличие от других участников соглашения (его подписали с Ираном, кроме США, также Великобритания, Франция, Германия, Китай и Россия), свои санкции не отменил, а лишь каждые полгода продолжает «исключение» из их действия.